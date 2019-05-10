В Москве скончался известный журналист Сергей Доренко

В Москве умер известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник в медицинских кругах.

Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила кончину своего главреда и со ссылкой на заключение судмедэкспертизы сообщила, что Сергей Доренко умер от разрыва аорты.

Он ехал на мотоцикле в центре Москвы, внезапно почувствовал себя плохо и упал.

Доренко родился 18 октября в 1959 году в Керчи в семье военного летчика.

В 1982 году окончил московский Университет дружбы народов.

В разные годы работал ведущим на ВГТРК, ОРТ, радио «Эхо Москвы».

С 2008 по 2013 год Доренко был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей».

С 2014 года работал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».