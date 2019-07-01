В Москве реставрируют павильон «Азербайджан»

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в павильоне «Азербайджан» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) Москвы осуществляются реставрационные работы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, работы по реставрации охватывают экстерьер и интерьер здания. Здесь, сохраняя оригинальные цвета, с точностью реконструируются узоры, шебеке окон, обновляются залы павильона.

Отметим, что это место, ранее называемое Выставкой достижений народного хозяйства, а в 1992-2014-х годах — Всероссийским выставочным центром, является одним из самых крупных выставочных комплексов мира. Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками, созданными в советский период. После соединения с парком «Останкино» ее территория составляет более 325 гектаров.

Павильон «Азербайджан», являющийся одной из жемчужин ВДНХ, был построен в 1939 году. Авторы проекта — архитекторы Садыг Дадашев и Микаил Усейнов — были награждены Сталинской премией II степени. Павильон богат азербайджанскими национальными мотивами. Здание прямоугольное, стены облицованы мрамором. Фасад украшен азербайджанскими узорами, орнаментами в виде винограда золотистого цвета, а окна павильона — витражом шебеке. В экспозиции павильона демонстрировались достижения Азербайджанской ССР в области промышленности, животноводства, шелководства, растениеводства, сельского хозяйства, культуры, искусства и быта.

В 2016 году павильон официально был передан Азербайджану, и здесь начались реставрационные работы.

В павильоне предусмотрено создание нового выставочного центра.

Главная идея концепции обновленного павильона состоит в демонстрации того, какой богатой историей обладает и каким стремительно развивающимся государством является Азербайджан.

В выставочной зоне «Жемчужины Азербайджана» гости смогут ознакомиться с традициями ковроткачества, богатой музыкальной историей Азербайджана. Здесь одновременно будут демонстрироваться экспонаты, обнаруженные во время археологических раскопок и отражающие древнюю историю Азербайджана, а также национальная одежда и образцы народного творчества.

В павильоне будет возможно знакомство с различными материалами, а также фото- и видеоматериалами о современном Азербайджане, общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, известных представителях интеллигенции Азербайджана.

Предусмотрено также создание различных залов для лекций и конференций, музыкальных программ, а в туристической зоне — презентация информации о туристических маршрутах Азербайджана.

В зоне «Торговый дом» будет представлена продукция, производимая в Азербайджане. Там можно будет приобрести национальные сувениры.

В павильоне будут также продемонстрированы книги об истории и современной жизни Азербайджана. Здесь также предусмотрено создание развлекательных зон.