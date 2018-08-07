В Москве простились с журналистами, убитыми в ЦАР

В Москве во вторник, 7 августа, прошли церемонии прощания с российским военным журналистом Орханом Джемалем, кинорежиссером-документалистом Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко, убитыми во время съемок фильма о частной военной компании Вагнера в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Во дворе Московской соборной мечети на Проспекте мира собрались несколько сотен человек, включая друзей Орхана Джемаля из Азербайджана, Татарстана и с Северного Кавказа, представителей мусульманского духовенства и операторов ряда каналов. У входа в храм выстроилась длинная очередь.

По исламской традиции, тело покойного после омовения и облачения в кафан (саван) вынесли на улицу. Там была совершена погребальная молитва джаназа-намаз. Обряд исполнил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

Перед собравшимися выступили друзья журналиста, его коллеги, президент Исламского культурного центра России Абдул-Вахед Ниязов.

После прощания тело репортера увезли на машине для захоронения на мусульманском участке Хованского кладбища.

Отпевание Александра Расторгуева состоялось в храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке. За церковным обрядом последовало прощание в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

С оператором Кириллом Радченко по решению близких прощались в закрытом режиме — в траурном зале №3 судебно-медицинского морга «Царицыно».

Его похороны состоялись на Булатниковском кладбище в Московской области.

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