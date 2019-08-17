В Москве прошли акции за честные выборы

В Москве началась серия разрозненных акций за честные выборы и в поддержку фигурантов дела о «массовых беспорядках» на акции 27 июля. Известно об одном задержанном в Москве – активисте движения «Бессрочный протест» Дмитрии Батуро. Также 12 человек задержали в Петербурге на акции солидарности с Москвой.

На Бульварном кольце прошла серия одиночных пикетов. Ее организовали муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина. Пикеты проходят у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.

Один из организаторов акции Андрей Морев рассказал корреспонденту Настоящего Времени, что изначально акции не согласовали под предлогом того, что люди могут помешать проходу граждан.

«Самое главное, что люди знают об этих акциях и выходят. Я уверен, что у людей есть силы. Я уверен, что многие граждане отдыхают, находятся за границей, но они за этим наблюдают. Но как они вернутся – присоединятся. Протест начнет набирать силу», – сказал Морев.

На акцию пришел и лидер политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Для меня эти протесты важные. Даже если один человек выходит, два человека выходят, сто человек выходят. Они выходят за то, что стоит это отстаивать. Например, против того, чтобы людей сажали без состава преступления, против того, чтобы фальсифицировали подписи, чтобы фальсифицировали сами выборы, против лжи, обмана. Это их личный выбор. Этот протест связан не только с Мосгордумой и выборами, а с тем, что политическая система, которую создал Путин, не работает. Это митинги за свободу, за правду и против страха», – сказал Явлинский.

Как сообщает currenttime.tv, действия полиции и ОМОНа, которые осуществляли патруль, координировал Сергей Кусюк. Он же руководил задержаниями 27 июля, когда жестко избивали протестующих. Кусюк – бывший командир киевского «Беркута». В ноябре 2013 года Сергей Кусюк и его подчиненные жестко разгоняли студентов, не согласных с отказом правительства от евроинтеграции. После этого на Майдан вышли сотни тысяч людей.