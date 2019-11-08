В Москве пройдет юбилейный межрегиональный форум Россия-Азербайджан

Юбилейный межрегиональный форум Россия-Азербайджан пройдет в Москве.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он запланирован на 22-23 ноября в Москве. Это юбилейный, десятый двусторонний межрегиональный форум. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития России и министерство экономики Азербайджана. Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной дискуссионной площадкой. Она объединяет представителей органов государственной власти и глав субъектов российских регионов, деловых, экспертных кругов для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между нашими странами, поиска новых перспективных направлений взаимодействия в различных сферах», — сказала она.

Захарова отметила, что межрегиональные связи имеют большое значение в многоплановых двусторонних отношениях России и Азербайджана и они продолжают расширяться.

| 2019-11-08T15:56:14+00:00 8 ноября 2019, 19:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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