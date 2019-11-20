В Москве проходит ежегодная встреча секретарей Советов безопасности стран СНГ

Секретари советов безопасности стран СНГ  на ежегодной встрече в Москве обсудят американское вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

«[На заседании] планируется рассмотреть темы, касающиеся глобальной безопасности и стратегической стабильности. В частности, предполагается обсудить последствия выхода США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), стратегию и тактику действий США в области кибербезопасности, американское вмешательство во внутренние дела других государств», — говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, открывая заседание, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что участникам встречи предстоит выработать совместные подходы к решению существующих проблем в целях обеспечения безопасности на пространстве Содружества.

| 2019-11-20T11:46:50+00:00 20 ноября 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss