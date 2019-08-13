В Москве подтвердили встречу лидеров России, Ирана и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу лидеров России, Ирана и Турции, которая состоится в Анкаре в сентябре этого года, но уточнил, что пока рано говорить о том, произойдет ли это синхронно с финализацией работы по созданию конституционного комитета Сирии.

«Пока работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию конституционного комитета. Пока я точно не могу точно сказать, будет ли эта финализация синхронизирована со сроками проведения встречи в Анкаре, которую мы подтверждаем. И сейчас подготовка к встрече ведется», — сказал Песков журналистам.

| 2019-08-13T14:36:04+00:00 13 августа 2019, 16:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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