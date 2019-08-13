В Москве подтвердили встречу лидеров России, Ирана и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу лидеров России, Ирана и Турции, которая состоится в Анкаре в сентябре этого года, но уточнил, что пока рано говорить о том, произойдет ли это синхронно с финализацией работы по созданию конституционного комитета Сирии.

«Пока работа близка к завершению, мы фактически стоим в шаге от финализации работы по созданию конституционного комитета. Пока я точно не могу точно сказать, будет ли эта финализация синхронизирована со сроками проведения встречи в Анкаре, которую мы подтверждаем. И сейчас подготовка к встрече ведется», — сказал Песков журналистам.