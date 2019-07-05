В Москве по обвинению в разбое арестованы сотрудники ФСБ

Гарнизонный военный суд в Москве по обвинению в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности России. Ещё двое отправлены под домашний арест. Об этом сообщают российские агентства, не уточняя подробностей о том, к каким подразделениям относятся арестованные, информирует Голос Америки.

Ранее сообщалось о задержании шести сотрудников ФСБ. Утверждалось, что трое из них состоят в спецподразделении «Альфа», двое – в банковском подразделении ФСБ, известном как Управление «К». Ещё один является сотрудником группы специального назначения «Вымпел». О седьмом задержанном сведений не было.

Источники РБК утверждают, что работников ФСБ проверяют на причастность к деятельности организованного преступного сообщества. Утверждается, что за ними следили около года, а в деле фигурирует от 5 до 12 эпизодов. Подробности приводятся только об одном из них — о хищении 140 или 170 миллионов рублей в некоем банке, которое было осуществлено под видом обыска.

По данным источников «Новой газеты», всех арестованных подозревают, помимо прочего, в хищении более 100 миллионов рублей, которые пропали во время обыска у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.