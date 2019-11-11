В Москве остановили Audi А8 с вооруженными азербайджанцами

В ночь на 11 ноября на Семеновской набережной в Басманном районе Москвы (Центральный административный округ) стражами порядка была остановлена Audi А8. Водитель и трое пассажиров дорогостоящей иномарки показались полицейскому подозрительными.

Об этом сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, газета «Комсомольская правда».

Согласно данным издания, инспектор дорожно-постовой службы решил провести осмотр, в ходе которого выяснилось, что находящиеся в автомобиле мужчины вооружены. В салоне машины были обнаружены три пистолета, предположительно, марки ПМ, а также патроны к стрелковому оружию.

В результате правоохранители задержали четверых граждан Азербайджана в возрасте от 21 года до 39 лет. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Один из задержанных предъявил полицейским документы на авто, которое, как оказалось, принадлежит не кому-либо из уроженцев закавказского государства, а гражданке Республики Дагестан Ильмаре К.

Полиция выясняет, для каких целей мужчинам понадобилось огнестрельное оружие, а также откуда оно у них взялось.