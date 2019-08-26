В Москве горит женский Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы произошел пожар в одном из зданий женского Богородице-Рождественского монастыря, сообщает kommersant.ru.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания, согласно данным МЧС по Москве, составляет 400 кв. м. Пожар локализован.

Руководитель пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил ТАСС, что причина возгорания могла быть связана со строительными работами. «Да, действительно, горел, почти потушен, в целом все в порядке, никто не пострадал, в причинах разбираются, но, скорее всего, источник пожара связан с проведением строительных работ, со строительной техникой»,— сказал он.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей Москвы. Он был основан в 1386 году.