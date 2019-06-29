В московский аэропорт экстренно сел самолет летевший в Турцию

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Анталья, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Как стало известно Лайфу, лайнер вылетел из Пулково, но во время полёта одному из пассажиров стало плохо.

Бортпроводники по громкой связи попытались найти врача среди пассажиров, но его не оказалось, и тогда было принято решение сесть во Внуково.

Воздушное судно покинула семья из четырёх человек — родители и две дочери. С трапа они спустились самостоятельно, но затем их увезла скорая помощь. После дозаправки самолёт вылетел в пункт назначения.