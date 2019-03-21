В Молдове парламентские партии сформировали коалиции

Демократы, социалисты и партия «Шор» сформировали парламентские коалиции на первом заседании депутатов Молдовы нового созыва, блок ACUM взял время на раздумья, следует из трансляции на сайте парламента.

В четверг прошлот первое заседание парламента нового созыва. Согласно законодательству Молдовы, у партий есть десять дней с момента первого заседания на формирование фракций. Фракции имеют право выдвигать своих кандидатов на пост председателя парламента, вносить предложения по созданию парламентских комиссий и делегаций, образованию рабочих групп и групп экспертов по различным областям деятельности, а также инициированию парламентских слушаний.

Поскольку ни одна из партий не сообщила о том, что планирует вступить в коалицию для создания парламентского большинства, депутат от социалистов Эдуард Смирнов, исполняющий роль спикера, констатировал отсутствие парламентского большинства и завершил заседание.