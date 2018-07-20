В Молдове обнаружили 56 человек, воевавших за т.н. ЛДНР

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) обнаружила 56 молдавских граждан, которые воевали на Донбассе в рядах сепаратистов. Об этом сообщает издание Ziarul de garda.

По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

«По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине», — отметила Минзат.

Она добавила, что в Молдове граждан, которые воевали на стороне сепаратистов на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине — по статье о терроризме.

Сообщается, что около 70% молдавских наемников, которые воевали на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработные.

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