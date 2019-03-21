В модернизацию танка M-1 Abrams США собираются вложить шесть миллиардов долларов

За три года США вложат около шести миллиардов долларов в модернизацию танка M-1 Abrams, это почти в два раза больше, чем было потрачено при экс-президенте США Бараке Обаме, заявил американский президент Дональд Трамп.

«В течение следующих трех лет мы инвестируем более шести миллиардов долларов в обновление и модификацию этого танка… Это почти в два раза больше, чем та сумма, которая была потрачена за восемь лет предыдущей администрации», — заявил Трамп, выступая на танкостроительном заводе в городе Лайма в штате Огайо.

Выступления президента транслировалось на сайте Белого дома.

| 2019-03-21T00:44:17+00:00 21 марта 2019, 08:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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