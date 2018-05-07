В мире спорта

Азербайджан стартовал с поражения в Словакии

Юношеская сборная Азербайджана (U-19) провела сегодня первый матч на международном турнире в Словакии среди команд, составленных из игроков 2000 года рождения. В стартовой встрече подопечные Вугара Мамеда сыграли с Венгрией и уступили со счетом 0:1.

Следующий матч Азербайджан проведет против Уэльса 8 мая. (АФФА)

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Бывший хавбек сборной близок к уходу из немецкого клуба

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Тугрул Эрат близок к уходу из немецкого «Дуйсбурга». Хавбек может продолжить свою карьеру в Азербайджане. Так, у него есть предложения из Азербайджана, а также от немецких «Оснабрюка» и «Динамо» (Дрезден). Эрат, который практически не играет в «Дуйсбурге», хочет перебраться в другой клуб на полноценной основе. Более того, футболист намерен вернуться в сборную Азербайджана, а для реализации этой цели хочет найти команду, где будет иметь постоянную игровую практику.

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Матч Азербайджана доверили судьям из Турции

Определились арбитры товарищеского матча между сборными Азербайджана и Кыргызстана. Главным судьей встречи назначен Али Палабыйык, которому будут помогать лайнсмены Серкан Олгунджан и Ибрахим Чаглар Уярджан, а также четвертый рефери Алпер Улусой. Бригада арбитров представляет Турцию.

Напомним, что встреча между Азербайджаном и Кыргызстаном состоится 29 мая на Олимпийском стадион Баку и начнется в 20:00. (АФФА)

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Турецкий клуб нацелился на форварда Кешли

Форвард «Кешля» Пардис Фарджад-Азад может продолжить карьеру в Турции.

Экс-нападающий сборной Азербайджана может перебраться в «Денизлиспор», клуб первого дивизиона братской страны. Руководство клуба заинтересовано в его услугах. Футболист примет решение после финального матча Кубка Азербайджана.

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Успех азербайджанского легкоатлета в Дохе

Представитель Азербайджана в тройном прыжке Алексис Копельо занял третье место на первом этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе.

Он показал результат в 17,21 м, проиграв победителю Педро Пикардо из Кубы 74 см, а занявшему второе место американцу Кристиану Тэйлору – 60 см.

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