В мире не хватает 23 миллионов женщин

К такому выводу пришли американские ученые в одном из своих исследований, о результатах которого сообщает издание Le Figaro.

По данным исследователей, эталонное соотношение мужчин и женщин нарушено в 12 странах мира. Наиболее ярко это выражено в Индии и Китае: с 1970 по 2017 год в этих государствах родилось на 11 и 10 миллионов девочек меньше, чем мальчиков.

Ученые отмечают, что причиной такой ситуации стала политика «Одна семья — один ребенок» в Китае, а также селективные аборты в странах Азии. В последнем случае речь идет о решении родителей прибегнуть к аборту после того, как станет ясно, что родится девочка.