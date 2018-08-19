В минутном видео Трамп объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств

«Многие люди спрашивают меня, почему я встречаюсь с зарубежными лидерами. Почему я трачу мое время. На самом деле, это очень важно. Я много раз говорил это. Если ты президент, ты должен встречаться с зарубежными лидерами. Ты ничего не потеряешь, но можешь много приобрести. Это случилось в Сингапуре. Посмотрите, что произошло с (северокорейским) лидером Ким (Чен Ыном). Благодаря тому, что это (встреча) имело место быть, мы вернули наших великих героев через многие годы (обратно в США). Никто не выпускает в нас ракеты и не проводит ядерные испытания. И другие чудовищные вещи не происходят», — заявил Трамп в минутном видео, опубликованном на его странице в Twitter.

«У нас была потрясающая встреча с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Много вещей было исполнено. Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему. Особенно, если твой президент знает, что он делает», — добавил Трамп. РИА Новости

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему его встречи с президентом России Владимиром Путиным и другими зарубежными лидерами к лучшему, а не к худшему.