В Минске завершился пятый день Европейских игр: Азербайджан на 26-м месте

В Минске завершился пятый соревновательный день вторых Европейских игр.

Как сообщает корреспондент ONA, 25 июня были разыграны восемь комплектов медалей.

Азербайджанские спортсмены завершили день без наград. Команда, в активе которой 11 наград (4 серебряных и 7 бронзовых медалей), утвердилась на 26-м месте в командном зачете. В целом, из 50 стран-участниц вторых Евроигр, призерами стали представители 35 государств.

В медальном зачете лидируют российские спортсмены, белорусская команда занимает второе место, третьими идут грузины.

| 2019-06-26T07:40:15+00:00 26 июня 2019, 08:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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