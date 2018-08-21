В Минске стартует двухдневное заседание Трехсторонней контактной группы

Министерство иностранных дел Беларуси готово обеспечить все условия для проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее подгрупп, которые пройдут 21-22 августа в Минске. Об этом во вторник сообщает Интерфакс-Украина.

«На текущей неделе ожидается, что заседания рабочих групп в рамках ТКГ начнутся во вторник и продолжатся в среду. Мы обеспечим все условия для работы Трехсторонней контактной группы», — заверил накануне агентству пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Как известно, предыдущее заседание ТКГ в Минске прошло 25 июля.

Между тем представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко ранее сообщила, что ключевой темой встречи в Минске 21-22 августа станут украинские заключенные в РФ. В частности, она подчеркнула, что украинская сторона готова к компромиссам в этом вопросе.

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| 2018-08-21T15:17:28+00:00 21 августа 2018, 16:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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