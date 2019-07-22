В минобразования Азербайджана учрежден Общественный совет

Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об учреждении Общественного совета при министерстве образования.

Как сообщили в понедельник из министерства, целью создания Общественного совета является повышение прозрачности в работе министерства образования, укрепление совместной деятельности с общественностью в сфере образования.

Общественный совет является консультативной структурой, имеющей различные полномочия, предусмотренные законодательством и в том числе, организовывать совещания для обсуждения различных вопросов в сфере образования и представлять предложения по осуществлению государственной политики в этой сфере. Совет будет работать на общественной (безвозмездной) основе. Любой гражданин Азербайджана, специализирующийся в области образования, может быть избран его членом.

С целью организации выборов в члены совета создана избирательная комиссия в составе четырех представителей министерства образования, и пятерых — из институтов гражданского общества, специализирующихся в сфере образования. В ходе первого заседания комиссии, были приняты решения о количестве членов, регистрации кандидатов, избирателей и других организационных вопросах.

Регистрация кандидатов в общественный совет из институтов гражданского общества, выступающих в качестве избирателей, будет проводиться с 22 июля по 23 августа. С требованиями к кандидатам и лицам, которые хотят участвовать в выборах в качестве избирателя, можно ознакомиться в разделе объявления на сайте министерства образования.(Trend)