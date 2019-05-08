В Минобразования Азербайджана открылась «горячая линия»

В министерстве образования Азербайджана создана «горячая линия -146» в связи с чрезвычайными ситуациями, которые произошли или могут произойти в учебных заведениях.

Как сообщили в министерстве, основная цель «горячей линии» в том, чтобы граждане сообщали непосредственно в министерство о каких-либо чрезвычайных ситуациях, которые произошли или могут произойти в учебных заведениях.

Поступившие на «горячую линию – 146» данные будут направляться специально отведенным для этого в министерстве сотрудникам, незамедлительно браться под контроль соответствующими ответственными лицами в министерстве или местных органах управления образованием.

Таблички с информацией о деятельности «горячей линии – 146» с начала нового учебного года будут размещены во всех учебных заведениях.

| 2019-05-08T12:27:49+00:00 8 мая 2019, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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