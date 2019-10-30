В Минобороны Турции опровергли информацию о покупке у России истребителей Су-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг в пятницу сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35.

«Сообщения о том, что Турция купит Су-35, не соответствуют действительности. Мы являемся партнерами проекта [по созданию американских истребителей пятого поколения] F-35, предоставьте нам наши права», — приводит его слова новостной портал Haberler.

25 октября газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку Турции 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов.

Между тем 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев выразил мнение, что пока рано говорить о проведении контрактных переговоров о поставках истребителей Су-35 и Су-57 Турции. Однако консультации, по его словам, идут.(ТАСС)