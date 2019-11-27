В Минобороны Германии извинились за публикацию фото формы вермахта

По словам представителя ведомства, речь шла о фотографии военной формы из художественного фильма «Операция «Валькирия», главную роль в котором сыграл американский актер Том Круз. Герой Круза — высокопоставленный офицер вермахта. Фотография его серой формы с нацистской атрибутикой была опубликована в Instagram минобороны ФРГ в качестве иллюстрации к выставке военно-исторического музея в Дрездене, посвященной влиянию военной формы на моду. Спустя несколько часов после многочисленных замечаний пользователей фотография была снята с публикации, редакторская группа принесла извинения.