В Мингячевире отметили 10-летие «Восточного партнерства»

В этом году «Восточное партнерство» отмечает свой 10-летний юбилей. Запущенная в 2009 году программа нацелена на углубление и укрепление отношений между Европейским Союзом (ЕС), его государствами-членами и его шестью восточными соседями: Азербайджаном, Грузией, Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной. В течение всего года и в ЕС, и в странах Восточного партнерства запланировано проведение многочисленных мероприятий и акций, призванных отметить этот важный этап для программы.

В рамках празднования «Дня Европы» в Азербайджане, посвященного 10-летию «Восточного партнерства» в Мингячевире были проведены ряд мероприятий, где приняли участие делегация представителей дипмиссий стран Евросоюза, аккредитованных в Азербайджане, во главе с послом ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом, а также журналисты.

В ходе визита в Мингячевир состоялась встреча с главой Исполнительной Власти города Мингячевир Ильхамом Исмайловым.

«Мы рады приветствовать гостей в нашем городе и надеемся, что данный визит позволит расширить сотрудничество и сделать его более тесным. По своему экономическому потенциалу и численности населения Мингячевир является 4-м и одним из наиболее чистых с экологической точки зрения городов», — сказал он.

В ходе своего выступления Ильхам Исмайлов также рассказал об истории города и о, проведенных за последние годы, работах по благоустройству города.

«Мингячевир — основной центр энергетики и промышленности, в 2017 году здесь создан промышленный парк. С точки зрения развития туризма Мингячевир представляет сегодня заметный интерес. В городе построено уже немало отелей, расположенных в живописном месте на берегу Куры», — подчеркнул глава Исполнительной Власти, пригласив европейских гостей инвестировать в город, предлагая им использовать возможности для выгодных капиталовложений в промышленность, туризм и другие сферы.

«В Мингячевире созданы все условия для деятельности иностранных инвесторов», — заключил Ильхам Исмайлов.

В свою очередь глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас от имени делегации поблагодарил руководство города за теплый прием.

«Спасибо за проявленное гостеприимство и за оказанный прием делегации, которая посетила Мингячевир по приглашению представительства ЕС в Азербайджане», — отметил посол ЕС в Азербайджане.

По его словам, основной целью проведения «Дней Европы» является повышение уровня осведомленности общественности о ЕС, его ценностях и деятельности в Азербайджане.

«На сегодняшний день при финансовой поддержке Евросоюза в Азербайджане в рамках программы «Восточного партнерства» успешно реализуются 14 проектов, с результатами которых ознакомимся в рамках визита в регион. Эти проекты служат развитию региона и повышению уровня жизни людей. Европейский Союз готов поддержать инициативы, предусматривающие инвестирование в человеческий капитал, что является одним из важнейших вопросов развития каждой страны и нации», — заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

В завершении встречи посол ЕС в Азербайджане вручил главе Исполнительной Власти города Мингячевир в знак дружбы, сотрудничества подарок — декоративную тарелку с ручной росписью флагов Азербайджана, Евросоюза и стран-членов ЕС, которая, как отметил Ильхам Исмайлов, будет украшать музей Исполнительной Власти города Мингячевир.

Далее делегация представителей дипмиссий стран Евросоюза, возглавляемая послом ЕС в Азербайджане, и журналисты посетили Центральную городскую больницу, где реализуется финансируемый ЕС твининг-проект «Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования». Отметим, что, данный проект стартовал в августе 2017 года, в результате сотрудничества Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) при Кабинете министров Азербайджанской Республики, представительства по делам Европы и международным вопросам ряда министерств Франции и структурами социальной защиты Литвы.

«Дни Европы», посвященные 10-летию программы «Восточное партнерства» продолжились выставкой «ЕС для тебя (EU4you)», организованной представительством ЕС в Азербайджане на площади Самеда Вургуна. Гости и жители Мингячевира смогли посетить выставку, на которой отдельными стендами были презентованы проекты, финансируемые ЕС.

Празднование юбилейной даты закончилось выступлением рок-группы «Меридиан». Перед началом концерта делегация представителей дипмиссий стран ЕС по главе с послом Кестутисом Янкаускасом вместе с главой Исполнительной Власти города Мингячевир Ильхамом Исмайловым вышли на сцену и приветствовали собравшихся на праздник на своем языке и поздравили их с Днем Европы.