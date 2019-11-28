В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в закон об ОМС

В Милли Меджлисе обсуждаются предлагаемые изменения в закон “Об обязательном медицинском страховании”, сообщает пресс-служба государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Согласно предложениям, с первого января 2020 года государство планирует выделение 90 манатов в качестве суммы обязательного медицинского страхования на человека за календарный год. Также установлено взимание с работодателей и сотрудников, работающих в государственном и нефтяном секторах, ежемесячной части фонда оплаты труда до 8000 манатов в размере двух процентов, свыше 8000 манатов — 0,5 процента. А с работодателей и работников негосударственного и ненефтяного секторов — в размере одного процента от части фонда оплаты труда до 8000 манатов, а свыше 8000 манатов — 0,5 процента.