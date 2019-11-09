В МИДе России рассказали о новой причине расторжения ДРСМД

После расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон заявил, что причиной этого стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению.

«Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду (утверждая, что Россия нарушает ДРСМД.— Ред.)», — цитирует Рябкова «Коммерсант» в субботу, 9 ноября.

Замглавы МИДа отметил, что в Москве не понимают, о каком оружии идет речь, а в США «отказываются это объяснить».

21 октября Министр обороны России Сергей Шойгу, комментируя выход США из ДРСМД, заявил, что настоящая причина этого шага кроется в желании Соединенных Штатов сдерживать развитие Китая и России в военной отрасли. Он подчеркнул, что Вашингтон уже заранее готовился к выходу из ДРСМД, начав обвинять Москву в его нарушении. Спустя 16 дней после выхода из договора США испытали новую ракету наземного базирования, напомнил министр.

2 февраля Вашингтон инициировал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны РФ опровергло заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав указанную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе 2019 года.

Несмотря на это, США не поменяли своего решения и ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США, а уже 19 августа Вашингтон провел на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности ((iz.ru).