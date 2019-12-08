В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

Украина на встрече лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже будет придерживаться главной «красной линии» — сохранения международно признанной границы Украины. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Наша главная «красная линия», от которой не отступим ни на один миллиметр, — международно признанная государственная граница Украины», — написал он в Twitter, комментируя приоритеты Киева накануне «нормандского саммита».

Пристайко также повторил уже заявленную ранее позицию о том, что Зеленский едет в Париж, «в первую очередь, ради пленных украинцев в российских тюрьмах и ради украинских граждан на оккупированных территориях».(ТАСС)

| 2019-12-08T23:09:46+00:00 9 декабря 2019, 01:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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