В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США «геноцида армян»

«Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США», — говорится в заявлении.(РИА Новости)