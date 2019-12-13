В МИД Турции прокомментировали признание сенатом США «геноцида армян»

Резолюция сената США о признании «геноцида армян» в Османской империи в 1915 году лишено правовой основы и направлено на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции в пятницу.
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию о необходимости официально признавать и помнить «геноцид армян». Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить «геноцид армян» путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием «геноцида армян» «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о «геноциде армян».
«Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США», — говорится в заявлении.(РИА Новости)