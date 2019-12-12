В МИД Турции оценили последствия от американских санкций из-за С-400

Санкции США против Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400 являются неуважением к ее суверенитету и приведут к ухудшению турецко-американских отношений, говорится в заявлении МИД Турции.
В среду комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой С-400. Согласно опубликованному на сайте комитета законопроекту, «приобретение Турцией С-400 является поводом для санкций» в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Документ ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит санкции против тех турецких официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции Анкары в Сирии.
«Мы знаем, по каким мотивам в комитете по международным делам сената США был принят законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении нашей страны из-за нашей операции «Источник мира» (в Сирии) и С-400. Это связано с глубоким разочарованием, вызванным тяжелым ударом, который мы нанесли по проекту, тщательно готовившемуся в течение длительного времени», — говорится в заявлении.
«Инициативы, проводимые в последнее время по внутриполитическим причинам в обеих палатах конгресса и поддерживаемые известными антитурецкими кругами, являются новым проявлением неуважения к нашим суверенным решениям по национальной безопасности. Эти инициативы не имеют и не дадут ничего, кроме ущерба турецко-американским отношениям», — отмечается в документе.(РИА Новости)