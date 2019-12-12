В МИД Турции оценили последствия от американских санкций из-за С-400

«Мы знаем, по каким мотивам в комитете по международным делам сената США был принят законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении нашей страны из-за нашей операции «Источник мира» (в Сирии) и С-400. Это связано с глубоким разочарованием, вызванным тяжелым ударом, который мы нанесли по проекту, тщательно готовившемуся в течение длительного времени», — говорится в заявлении.

«Инициативы, проводимые в последнее время по внутриполитическим причинам в обеих палатах конгресса и поддерживаемые известными антитурецкими кругами, являются новым проявлением неуважения к нашим суверенным решениям по национальной безопасности. Эти инициативы не имеют и не дадут ничего, кроме ущерба турецко-американским отношениям», — отмечается в документе.(РИА Новости)