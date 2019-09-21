В МИД Саудовской Аравии назвали «смехотворными» слова Зарифа о риске масштабного конфликта

Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал нелепым и смехотворным предостережение главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда. Соответствующее заявление аль-Джубейр сделал в опубликованном в субботу интервью американскому телеканалу CNBC.

Его попросили прокомментировать слова иранского министра в четверг в интервью телекомпании CNN. «Начнется полномасштабная война», — сказал Зариф в ответ на вопрос о последствиях удара по Ирану со стороны США или Саудовской Аравии. Он добавил, что «Тегеран без сомнений будет защищать свою территорию».

«Министр иностранных дел Ирана уже не в первый раз делает нелепые и, откровенно говоря, смехотворные заявления», — сказал государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии. «Мы обязаны защищать свои границы, свой народ и инфраструктуру, однако мир несет на себе обязательство гарантировать то, чтобы Ирану не позволили остаться безнаказанным за убийство, а также гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе и Аравийском море с целью не допустить перебоев в поставках энергоносителей», — добавил аль-Джубейр.

Он охарактеризовал как соглашательский механизм расчетов с Ираном INSTEX, который был разработан Германией, Францией и Великобританией в январе этого года. ЕС объявил о начале его работы 28 июня. «Напрасно рассчитывать на то, что Иран, если обращаться с ним мягче, станет вести себя лучше. Такого не случалось за последние 40 лет и не произойдет в будущем. Мы считаем соглашательской идею предоставления займов Ирану», — утверждал аль-Джубейр.(ТАСС)