В МИД России прокомментировали заявления Пашиняна после встречи в Вене по Карабаху

Россия привержена политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

«Я не могу дать оценку конкретному высказыванию, я могу дать оценку и переподтвердить приверженность России политико-дипломатическому урегулированию (нагорно-карабахского конфликта — ред.)», — заявила М.Захарова.

По ее словам, Россия в первую очередь отдает приоритет в данном вопросе взаимным договоренностям сторон.

«Если есть вещи или есть вопросы, по которым позиции сближаются, мы это приветствуем. Если в этом необходима помощь посредников, мы, безусловно, в рамках наших обязательств, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, готовы их оказать. Содействуем процессу, поддерживаем контакт», — указала представитель российского МИД.