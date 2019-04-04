В МИД России прокомментировали заявления Пашиняна после встречи в Вене по Карабаху

Россия привержена политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

«Я не могу дать оценку конкретному высказыванию, я могу дать оценку и переподтвердить приверженность России политико-дипломатическому урегулированию (нагорно-карабахского конфликта — ред.)», — заявила М.Захарова.

По ее словам, Россия в первую очередь отдает приоритет в данном вопросе взаимным договоренностям сторон.

«Если есть вещи или есть вопросы, по которым позиции сближаются, мы это приветствуем. Если в этом необходима помощь посредников, мы, безусловно, в рамках наших обязательств, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, готовы их оказать. Содействуем процессу, поддерживаем контакт», — указала представитель российского МИД.

| 2019-04-04T22:11:18+00:00 5 апреля 2019, 03:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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