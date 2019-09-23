В МИД России отметили особую важность урегулирования на Каспии

Каспийское урегулирование особенно важно в условиях близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности. Как передает РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

«Хотел бы подчеркнуть, что каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности», — сказал Братчиков, выступая в Совете Федерации.

Госдума 19 сентября ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сенаторы планируют ратифицировать конвенцию на заседании 25 сентября.

Братчиков также отметил, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав, а также юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности, предсказуемости в отношениях России с партнёрами по Каспию, создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества пяти стран.

| 2019-09-23T16:40:58+00:00 23 сентября 2019, 21:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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