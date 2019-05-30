В МИД России назвали беспочвенной провокацией обвинения США в ядерных испытаниях

Обвинения Вашингтона в адрес России в проведении ядерных испытаний являются грубой провокацией. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с высказываниями директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли.

«Рассматриваем заявления США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну, — указали в дипведомстве. — Подобные выпады с подключением мировых СМИ, к сожалению, стали обыденным явлением. Как правило, они происходят, когда в Вашингтоне вознамерились выйти из очередного международного договора или были уличены в его несоблюдении».(ТАСС)

| 2019-05-30T21:46:33+00:00 31 мая 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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