В МИД РФ завили, что невозможно сократить СНВ без Великобитании и Франции

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений (СНВ) является невозможным без участия в этом Великобритании и Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что если власти США хотят привлечения новой стороны к переговорам о будущем СНВ, то «пусть этим и занимаются», а также подчеркнул, что Россия выступает за подобные решения, а также открыт диалогу с любыми партнерами и на любых площадках.

Представитель МИД выразил уверенность в том, что насильно «затащить» кого-то в обсуждение вопроса СНВ не получится, а также добавил, что сокращение невозможно без участия «двух других ядерных держав блока НАТО» — Великобритании и Франции.

«Если США решили, что такой диалог будет им неудобным без Китая, пусть работают с Китаем», — заявил Ермаков.