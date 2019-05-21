МИД РФ о новых санкциях США

Американские санкции против двух российских компаний и военного учебного центра говорят о желании Вашингтона посчитаться с Москвой за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии МИД РФ.

«В США будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами, — обратили внимание в дипведомстве. — На этот раз объявлено о продлении ограничений, ранее наложенных на конструкторское бюро из Тулы и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, и о введении санкций против московского завода «Авангард».

«Формально российскую сторону пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к России не имеет. В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», — подчеркнули в МИД.

«Показательно и то, что несколько дней назад Вашингтон ввел санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек», словно стараясь помешать борьбе с террористами, чем тот занимается, а теперь мстит тем, кто помогает многострадальной Сирии в отпоре террористической и иной агрессии. Властям США стоило бы задуматься, в каком неприглядном свете они себя выставляют, не говоря уже об ущербе, который наносится российско-американским отношениям и возможностям двустороннего сотрудничества», — отметили в министерстве.

В МИД заверили, что Россия «не свернет со своего курса». «Хотят того в Вашингтоне или нет, Москва продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору», — заявили в дипведомстве.