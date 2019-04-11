В МИД РФ пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ограничение работы российских СМИ во Франции, заявила, что наступил период зеркального отношения к Парижу в этой сфере.
«Мы долго предупреждали. Этот период завершился, и начался другой период, который мы называем периодом зеркального отношения к французской стороне в данной сфере», — сказала Захарова на брифинге в четверг.
В марте Захарова отмечала, что в США и странах ЕС регулярно предпринимаются попытки очернить российские СМИ и ограничить их деятельность, упомянув в этой связи Францию, правительство которой, по ее словам, «постоянно, систематически воплощает в жизнь политику ограничения российских средств массовой информации».
| 2019-04-11T22:50:10+00:00 11 апреля 2019, 21:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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