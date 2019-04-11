В МИД РФ пригрозили ответить Франции на ограничения работы российских СМИ

«Мы долго предупреждали. Этот период завершился, и начался другой период, который мы называем периодом зеркального отношения к французской стороне в данной сфере», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

В марте Захарова отмечала, что в США и странах ЕС регулярно предпринимаются попытки очернить российские СМИ и ограничить их деятельность, упомянув в этой связи Францию, правительство которой, по ее словам, «постоянно, систематически воплощает в жизнь политику ограничения российских средств массовой информации».