В МИД назвали причину неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН в связи с Крымом

Министерство иностранных дел прокомментировало неучастие Азербайджана в голосовании по резолюции ООН по правам человека в АР Крым Украины.

Как сообщила в пятницу Trend руководитель пресс-службу МИД Лейла Абдуллаева, Азербайджан не принял участие в голосовании в связи с тем, что некоторые положения резолюции «Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике.

«Наряду с этим, в ходе выступления представитель Азербайджана заявил, что наша страна полностью поддерживает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, политическую независимость, единство и территориальную целостность, и добавил, что конфликты внутри Украины должны решаться в рамках международно признанных границ Украины, и на основе принципа территориальной целостности, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН», — сказала Лейла Абдуллаева.

| 2019-11-15T20:46:25+00:00 15 ноября 2019, 22:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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