В МИД Колумбии не видят военного пути в разрешении венесуэльского кризиса

Колумбия полагает, что проведения выборов в Венесуэле можно добиться только политическими и дипломатическими средствами. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Позиция Колумбии всегда находится в рамках подходов Группы Лимы, и мы выступаем только за политические и дипломатические средства [для разрешения кризиса в Венесуэле]», — сказал он, отвечая на вопрос, согласны ли в Боготе с позицией администрации США, что все опции в отношении Венесуэлы должны «оставаться на столе».

Трухильо добавил, что Колумбия «продолжит работать над тем, чтобы с помощью дипломатических и политических средств обеспечить свободное избрание венесуэльцами такого правительства, которое они хотят».

Глава МИД Колумбии отметил, что обсуждал ситуацию в Венесуэле с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на прошедшей в понедельник встрече. «Мы рассмотрели несколько вопросов, вызывающих взаимную озабоченность. Важным результатом было то, что мы согласились с необходимостью и пользой укрепления наших отношений».

| 2019-06-07T21:14:07+00:00 7 июня 2019, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss