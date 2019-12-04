В МИД Китая заявили, что сделка с США должна быть взаимовыгодна

Китай не намерен ставить дедлайн для достижения торговой сделки с США — важно, чтобы она была взаимовыгодна и приемлема для обеих сторон, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя слова американского президента.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у США нет определенного дедлайна по заключению торговой сделки с Китаем. По словам Трампа, есть мнение, что сделку лучше заключить после президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. Однако у самого президента нет четкого ответа на этот вопрос.
«Наша позиция по торговому соглашению четкая и неизменная, мы не намерены устанавливать каких-либо временных ограничений для достижения сделки, она должна быть основана на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде, и она должна быть приемлема для обеих сторон», — заявила дипломат.