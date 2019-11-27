В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США

Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

«Ситуация на Ближнем Востоке на сегодняшний день далека от мирной, напряженность в «горячих точках» увеличивается, политическая нестабильность и кризис продолжают наносить ущерб ряду региональных стран», — указал помощник министра на открытии Ближневосточного форума по безопасности в Пекине.