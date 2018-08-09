В МИД Казахстана рассказали о повестке саммита по Каспию

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря. Как ожидается, основным итоговым документом саммита должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря.»Согласованная пятью сторонами повестка дня пятого Каспийского саммита… содержит три основных вопроса», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Стороны обсудят правовой статус Каспийского моря, вопросы сотрудничества на Каспии (экономика и транспорт; экология и защита биоресурсов; безопасность), региональную и международную тематики. По итогам саммита планируется подписание основного итогового документа — Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, также запланировано подписание ряда международных документов. Кроме того, в преддверии саммита 11 августа состоится встреча министров иностранных дел Каспийского региона.

РИА Новости