В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу 1 ноября

Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.
«Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — сказали в пресс-службе МИД.
В пресс-службе пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.(РИА Новости)