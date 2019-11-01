В МИД Израиля заявили, что все дипмиссии возобновят работу 1 ноября

Посольства Израиля по всему миру, ранее объявившие забастовку из-за конфликта с минфином, возобновят работу 1 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе израильского МИД.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.
«Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — сказали в пресс-службе МИД.
В пресс-службе пояснили, что суд вынес вердикт, согласно которому в течение 25 дней вовлеченные стороны, а именно министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД, должны найти решение.(РИА Новости)
| 2019-10-31T23:11:25+00:00 1 ноября 2019, 06:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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