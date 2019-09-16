В МИД Ирана заявили, что Stena Impero может быть освобожден в течение нескольких дней

Задержанный Ираном британский танкер Stena Impero может быть освобожден в течение нескольких дней, правовые процедуры в отношении него почти завершены. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Судебное разбирательство в отношении британского танкера почти завершено, — сказал Мусави, выступление которого транслировал телеканал Press TV. — Он должен быть освобожден в течение нескольких дней».

19 июля агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано «в связи с нарушением международных правил» и сопровождено до берега для проверки. Глава компании — владельца танкера Эрик Хонелл проинформировал, что команда состоит из 23 человек — граждан Индии, Литвы, России и Филиппин.

В начале сентября власти Ирана разрешили семерым членам экипажа танкера, среди которых есть россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа — это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.(ТАСС)