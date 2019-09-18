В МИД Ирана подтвердили данные об отсутствии виз США для визита на ГА ООН

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию об отсутствии виз для визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.
«Посмотрим, что будет. Сейчас окончательно не решилось. В Данный момент у нас нет визы», — сказал Зариф агентству.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что предпочел бы не встречаться с Роухани на полях Генассамблеи ООН.(РИА Новости)