В МИД Германии сообщили, что «формула Штайнмайера» станет одной из тем на саммите в Париже

Участники саммита в «нормандском формате», которые соберутся в Париже для переговоров по Украине, как ожидается, обсудят и «формулу Штайнмайера». Об этом заявила в понедельник журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

«Это будет частью переговоров в Париже», — сказала она. «Была договоренность о «формуле Штайнмайера», и с тех пор есть вопрос, как это в письменном виде закрепить на бумаге и что именно в каком порядке там нужно делать», — отметила представитель МИД. Адебар уточнила, что саммит начинается в скором времени и она не считает нужным сейчас вдаваться в подробности по этой теме.

Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится в понедельник в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.