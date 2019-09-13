В МИД Британии призвали Россию прекратить препятствовать судоходству в Керченском проливе

Заместитель главы МИД Великобритании Кристофер Пинчер призвал Россию прекратить чинимые Москвой препятствия судоходству в Керченском проливе. Такой призыв содержится в распространенном Форин-оффисом тексте речи Пинчера, с которой он выступит на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Россия, продолжающая ограничивать судоходства в Керченском проливе, должна немедленно прекратить это делать. Эти препятствия не служат никакой иной цели кроме дестабилизации обстановки на Украине и украинской экономики», — говорится в заявлении Пинчера, который также намерен повторить в Киеве позицию Лондона, обещающего поддерживать Украину до тех пор, пока она «не добьется свободы, безопасности и процветания».

При этом в заявлении МИД также говорится о намерении Пинчера подчеркнуть, что новое правительство Украины должно осуществлять масштабные реформы, чтобы добиться стабильности и повышения благосостояния жителей страны.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что РФ не препятствует проходу судов, в том числе военных, через Керченский против.(ТАСС)