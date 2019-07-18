В Microsoft заявили о 800 кибератаках

Компания Microsoft выявила за последний год порядка 800 кибератак против политических организаций, которые якобы были произведены с территории России, Ирана и КНДР. Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на ее сайте.

Microsoft утверждает, что за кибератаками, большинство из которых были направлены против «групп, находящихся на территории Соединенных Штатов», стоят хакеры, поддерживаемые властями указанных стран. В том числе в компании упомянули группу Fancy Bear, также известную под названиями Sofacy и APT28, якобы связанную с Россией.

Больше всего, по информации компании, от атак в киберпространстве пострадали «мозговые центры» и неправительственные организации, сотрудничающие с кандидатами на политические посты и политическими партиями. Эксперты Microsoft отмечают, что, по их мнению, повышенная активность со стороны зарубежных хакеров говорит об их подготовке к возможному вмешательству в президентские выборы 2020 года в США.

«Демократически настроенные организации в Соединенных Штатах должны проявлять особую бдительность, — приводится в документе высказывание старшего вице-президента Microsoft по безопасности и доверию пользователей Тома Берта. — Эти организации крайне важны для общества, но у них куда меньше ресурсов для защиты, чем у крупных корпораций».