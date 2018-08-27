В Международном суде ООН начались слушания по американским санкциям в отношении Ирана

Международный суд ООН начал слушания, в рамках которых Иран требует приостановить действие односторонних санкций США. Как сообщил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, слушания продлятся до 30 августа, каждой из сторон будет предоставлено в общей сложности по четыре с половиной часа для изложения своей позиции.

Этот иск был подан Ираном в июле. Его конечной целью является признание Международным судом ООН того, что США нарушили свои обязательства в рамках двустороннего договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» 1955 года, и скорейшая отмена всех санкций Вашингтоном, а также отказ от угроз введения новых санкций.

В качестве временных мер Тегеран требует приостановку действия односторонних американских санкций, в особенности касающихся продажи или лизинга пассажирских самолетов, а также запчастей и оборудования для них.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов.

Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. При этом Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с иранской стороной для заключения нового соглашения.

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