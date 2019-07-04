В Международном аэропорту Гейдар Алиев будут применяться облачные технологии

Баку с рабочим визитом посетила делегация компании Amadeus во главе со старшим вице-президентом Томасом Лопесом Фернебрандом. Компания Amadeus является одним из крупнейших в мире поставщиков IT-услуг в сфере авиаперевозок и глобальных дистрибьюторских систем.

Как передае Trend в рамках визита была проведена официальная церемония запуска в работу новых облачных технологий, которые будут применяться в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Бакинский аэропорт получил возможность управлять новой базой данных, системами управления ресурсами, отображения информации о полетах и другие.

«Мы считаем, что такие перспективные аэропорты, как Международный аэропорт Гейдар Алиев, являются отличным примером преимуществ использования современных технологий. Интегрирование подобных решений в бакинском аэропорту является для нас знаковым событием», – сказал исполнительный вице-президент по информационным технологиям Amadeus Бруно Спада.

Стоит отметить, что Международный аэропорт Гейдар Алиев стал первым аэропортом в мире, полностью перешедшим на облачные технологии, подчеркнул Бруно Спада.