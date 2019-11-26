В международной конференции в Казахстане примет участие и Азербайджан

Глава рабочей группы Милли Меджлиса по парламентским связям с Казахстаном Адиль Алиев и депутат Нагиф Хамзаев сегодня прибыли с визитов в столицу Казахастана — Нур-Султан для участия в международной конференции на тему «Институт президентства: Модель Казахстана», сообщает во вторник Trend.

В ходе конференции депутат Адиль Алиев примет участие в обсуждениях, посвященных созданию института президентства в Казахстане, роли первого президента страны Нурсултана Назарбаева в укреплении казахстанского государства, создании и развитии традиций парламентаризма.

Депутат Нагиф Хамзаев примет участие в первом заседании молодых парламентариев тюркского мира на тему «Ценность молодежи и парламентская солидарность». Одна из главных целей мероприятия — создание возможности для обмена опытом молодых парламентариев в рамках Тюрк ПА. Визит завершится 28 ноября.